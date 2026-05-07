Pluies annoncées pour cette nuit en Tunisie | Les zones concernées

Dans son bulletin du 7 mai 2026, l’Institut national de la météorologie (INM) annonce des pluies et des orages dans certaines régions du pays pour cette nuit.

Des cellules orageuses locales sont ainsi attendues sur les hauteurs de l’Ouest et s’accompagneront de pluies parfois intenses dans le Nord-Ouest, avec des chutes de grêle par endroits, indique l’INM.

Ces perturbations s’étendront progressivement au cours de la nuit vers certaines zones de l’Est, touchant le nord et le centre du pays, ajoute encore la même source. Cette dernière annonce des vents forts près des côtes et dans le Sud, avec des rafales pouvant dépasser les 70 km/h sous les orages.

Quant aux températures, l’INM annonce des minimales nocturnes variant entre 15°C et 21°C au nord et au centre, et entre 22°C et 28°C dans le sud du pays.

Y. N.