Zied El Heni condamné à un an de prison | Le SNJT dénonce un «acharnement judiciaire»

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a vivement condamné le verdict prononcée par le Tribunal de première instance de Tunis à l’encontre de Zied El Heni, condamné à un an de prison ferme.

Le SNJT «souligne avec amertume que le verdict repose sur l’article 86 du Code des télécommunications, un texte répressif hérité de l’ancien régime, souvent qualifié de loi de Ben Ali », lit-on dans le communiqué dénonçant l’usage de ce code au détriment du décret 115.

La même source dénonce ainsi une dérive juridique grave, une instrumentalisation de la justice contre les voix critiques et une tentative flagrante de criminaliser la liberté d’opinion.

​« C’est une forme manifeste de harcèlement judiciaire », ajoute encore le syndicat, en rappelant que c’est la deuxième fois en moins de trois ans que le journaliste fait face à des peines privatives de liberté pour ses prises de position.

Le syndicat appelle, par ailleurs, à l’arrêt immédiat des poursuites contre les journalistes pour leurs opinions ou leurs travaux, ai respect des garanties constitutionnelles liées à la liberté d’expression, à l’application exclusive du Décret 115 comme seul cadre légal pour les affaires de presse et d’édition.

Enfin, le SNJT réitère sa solidarité totale avec Zied El Heni et sa famille, rappelant que la liberté de la presse est le dernier rempart pour le droit d’accès à l’information en Tunisie.

Y. N.