Tourisme | La CTN au cœur du salon TTM 2026 pour promouvoir la destination Tunisie

La Compagnie tunisienne de navigation (CTN) participe au salon Tunisian Travel Market « TTM 2026 » en tant que partenaire officiel.

À travers sa présence à ce grand rendez-vous organisé par la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de tourisme FTAV à la Cité de la Culture de Tunis, les 7, 8 et 9 mai 2026, la CTN réaffirme son engagement constant en faveur du transport des passagers et sa contribution à la promotion de la destination Tunisie.

La Compagnie tunisienne poursuit également son rôle dans le renforcement des liens entre les deux rives de la Méditerranée, au service de la communauté tunisienne résidant à l’étranger et en soutien au tourisme tunisien.

La CTN appelle à viiter son stand pour découvrir ses différents services, ses offres, ses dernières actualités et échanger directement avec ses équipes présentes au salon.