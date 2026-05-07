33 524 étrangers disposent d’une carte de séjour en Tunisie  

Selon le ministère de l’Intérieur, 33 524 étrangers disposaient, au 9 avril 2026, d’une carte de séjour valide en Tunisie. La communauté algérienne est la plus importante avec 7 626 résidents (23 %), suivie des Français (5 792, soit 18 %), des Italiens (14 %) et des Marocains (10 %).

Dans sa réponse à une question écrite du député Ghassan Yamoun, le ministère précise que les principales raisons de résidence en Tunisie sont le mariage mixte, l’investissement, l’emploi, les études et la retraite.

Les ressortissants des pays arabes représentent 43 % des étrangers résidents, une part largement liée aux mariages mixtes. Dans ce cadre, 4 029 cartes de séjour ont été délivrées à des Algériens et 1 185 à des Marocains.

Les Européens constituent 40 % des résidents étrangers, principalement des investisseurs et des retraités. Parmi ces derniers, 2 962 sont Italiens, contre 646 dans le cadre de l’emploi et de l’investissement.

Pour les Français, 1 017 cartes ont été délivrées pour des motifs professionnels et 1 861 pour la retraite.