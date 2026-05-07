Tunis | Zied El Heni condamné à de la prison ferme en première instance

La chambre correctionnelle près le tribunal de première instance de Tunis a prononcé son verdict, ce jeudi 7 mai 2026, contre le journaliste Zied El Heni.

Poursuivi sur la base de l’article 86 du Code des télécommunications (lequel sanctionne toute personne reconnue coupable d’utiliser les réseaux publics de communication pour nuire à autrui) Zied El Heni a écopé d’une peine d’un an de prison ferme.

Dans cette affaire, le journaliste est poursuivi pour « outrage à autrui à travers les réseaux publics de communication » et de nombreuses associations et organisations, nationales et internationales, ont fermement dénoncé son arrestation et appelé à sa libération.

Y. N.