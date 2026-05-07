Seifeddine Makhlouf | Décision de la Cour appel

La chambre correctionnelle près la Cour d’appel de Tunis a rendu sa décision dans l’affaire d’atteinte à la sûreté de l’État visant l’ancien député et avocat, Seifeddine Makhlouf.

La Cour d’appel a confirmé, ce jeudi 7 mai 2026, le jugement prononcé en première instance, condamnant Seifeddine Makhlouf à 4 ans de prison ferme.

Pour rappel, la justice avait initialement rendu un jugement par contumace de 5 ans ferme, auquel la défense avait fait opposition. Par la suite, une peine de 4 ans avait été prononcée en sa présence.

Cette condamnation s’ajoute à deux autres prononcées contre Seifeddine Makhlouf : une première d’un an de prison pour l’agression de sa consœur Abir Moussi au sein de l’Assemblée en 2021, et une deuxième de 20 mois pour avoir menacé le procureur de la République de Sidi Bouzid, alors en charge de l’affaire de l’école de Regueb qui avait éclaté en 2019.

Y. N.