La surconsommation des viandes rouges déconseillée aux personnes âgées

Le Dr Afef Hammami, gériatre, a conseillé aux personnes âgées d’éviter une consommation excessive de viande rouge, de boissons gazeuses et d’aliments sucrés pendant l’Aïd Al-Adha, qui sera célébré le 27 mai 2026, soulignant que les consultations aux urgences dans les hôpitaux publics augmentent significativement chez les personnes âgées durant cette période en raison de déséquilibres alimentaires.

Dans une déclaration à l’agence Tap, Dr Hammami a précisé que ces urgences comprennent l’hypertension artérielle sévère, l’hyperglycémie, les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux et la constipation sévère.

Elle a insisté sur la nécessité d’une vigilance accrue afin de prévenir ces complications, étant donné que l’organisme des personnes âgées tolère mal les grandes quantités de viande et de matières grasses.

La gériatre a aussi recommandé de limiter sa consommation de viande à 100-120 grammes par repas, de faire attention aux accompagnements comme les boissons gazeuses et les matières grasses, d’éviter les excès, de boire beaucoup d’eau et d’éviter les viandes et abats carbonisés ou brûlés en raison de leur teneur élevée en matières grasses.

Elle a également conseillé de consommer des salades et des légumes, de réduire sa consommation de féculents et de sucres, et de faire de la marche, tout en mettant en garde contre les repas pris tard le soir.

Si des symptômes apparaissent ou sont observés, comme une fatigue intense, un essoufflement, des vomissements, des douleurs thoraciques, des ballonnements abdominaux ou une hyperglycémie, les personnes âgées doivent être conduites immédiatement aux urgences, a averti Dr Hammami.

I. B.