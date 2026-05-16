Tunisie | Officiel : Date de l’Aïd al-Adha

Le Mufti de la république Hichem Ben Mahmoud, a publié un communiqué dans la soirée de ce samedi soir 16 mai 2026, afin d’annoncer la date officielle de l’Aïd al-Adha.

Conformément à l’observation du croissant lunaire et aux calculs astronomiques, lundi 18 mai 2026 correspondra au premier jour du mois de Dhu al-Hijja de l’année 1447 de l’Hégire.

Cela signifie que le jour d’Arafat correspondera au mardi 26 mai et que l’Aïd al-Adha aura lieu le lendemain, soit mercredi 27 mai.

Y. N.