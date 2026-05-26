Corruption à la SNCFT | Prison ferme pour quatre anciens responsables

Un ancien président-directeur général de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a été condamné à une peine de six ans de prison ferme.

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis a également condamné, hier, trois autres anciens responsables de la SNCFT à la même peine, et ce, dans le cadre d’une affaire qui a éclaté en 2020 par le biais d’une plainte déposée auprès de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc).

Selon une source citée ce mardi 26 mai 2026 par Mosaïque FM, les quatre accusés ont également été condamnés à payer une amende de deux millions de dinars tunisiens (MDT).

D’autre part, la Cour a décidé d’abandonner les poursuites visant l’ancienne directrice chargée de la gestion des achats, en raison d’un manque de preuves suffisantes.

Pour rappel, cette affaire de corruption financière et administrative concerne un marché d’acquisition de traverses en bois, conclu entre la SNCFT et un fournisseur étranger en 2017.

Y. N.