Ooredoo réaffirme son engagement en faveur de la santé en Tunisie

Le directeur dénéral de Ooredoo Tunisie, Eyas Assaf, accompagné de l’équipe de direction de Ooredoo Tunisie, a rencontré, le 22 mai 2026 à Tunis, le ministre de la Santé, Dr Mustapha Ferjani, afin de féliciter le ministère pour la récente distinction internationale obtenue par la Tunisie : la certification officielle de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) déclarant la Tunisie exempte du trachome, l’une des principales causes de cécité évitable dans le monde.

Cette distinction a été remise à Genève par le directeur général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, en reconnaissance des années d’efforts continus menés par les professionnels de santé tunisiens, les équipes de terrain et les institutions sanitaires à travers toutes les régions du pays.

Lors de cette rencontre, Ooredoo Tunisie a salué cette réalisation nationale majeure, reflet de l’engagement historique de la Tunisie en faveur de la prévention, de l’accès équitable aux soins, de la proximité sanitaire et de la protection de la dignité des citoyens.

Cette réunion a également permis d’échanger autour des perspectives futures de collaboration entre Ooredoo Tunisie et le ministère de la Santé pour soutenir des initiatives nationales à fort impact dans le domaine de la santé et de la santé digitale.

Dans ce cadre, Ooredoo Tunisie a annoncé son soutien à l’Initiative nationale de chirurgie de la cataracte organisée sous l’égide du ministère de la Santé en partenariat avec l’association One Day One Dream (Odod). Cette initiative nationale vise à redonner la vue à des patients démunis souffrant de cataracte et de cécité évitable dans plusieurs gouvernorats tunisiens.

À travers un engagement de trois ans dans le cadre de son programme sociétal «Tounes T3ich», Ooredoo Tunisie soutiendra cette initiative, dans une démarche visant à renforcer l’accès aux soins, contribuer à la lutte contre la cécité évitable et redonner espoir et dignité aux populations vulnérables à travers les différentes régions du pays.

À cette occasion, M. Assaf a déclaré : «Ooredoo Tunisie est fière d’accompagner le ministère de la Santé dans le soutien des priorités nationales de santé et des initiatives qui améliorent concrètement la vie des citoyens. La reconnaissance de la Tunisie par l’Organisation Mondiale de la Santé constitue une fierté nationale et un hommage au dévouement des professionnels de santé tunisiens. À travers notre soutien à l’initiative nationale de chirurgie de la cataracte, nous réaffirmons notre engagement en faveur de l’inclusion sociale, de l’équité en santé et d’un avenir meilleur pour tous les Tunisiens.»

De son côté, Dr Ferjani, a salué cette collaboration et souligné l’importance des partenariats public-privé dans le soutien des efforts nationaux en matière de santé et dans le renforcement de l’accès aux soins de qualité dans toutes les régions du pays.

Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le renforcement de la collaboration entre Ooredoo Tunisie et le ministère de la Santé, autour d’une vision commune fondée sur l’innovation, l’inclusion, la prévention et le développement durable du secteur de la santé.

Communiqué.