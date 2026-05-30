PSG vs Arsenal en live streaming : Finale Ligue des Champions 2026

Le football européen retient son souffle. Ce samedi soir à la Puskás Arena de Budapest, le Paris Saint-Germain d’Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Achraf Hakimi affronte l’Arsenal de Bukayo Saka, Declan Rice, Martin Ødegaard, William Saliba et Kai Havertz en finale de la Ligue des champions 2026.

Champion en titre, le PSG vise un doublé historique européen sous les ordres de Luis Enrique, tandis que les Gunners de Mikel Arteta rêvent du premier sacre continental de leur histoire. Entre les stars les plus recherchées du moment, les retours attendus de Dembélé et Hakimi côté parisien, la forme étincelante de Saka et Rice côté londonien, et une affiche qui oppose l’attaque la plus redoutable à l’une des meilleures défenses d’Europe, cette finale PSG-Arsenal s’annonce comme l’événement footballistique mondial de l’année.

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