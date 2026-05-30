Skanes | Une tortue sauvée et réintroduite dans son milieu naturel en mer

Une tortue marine de l’espèce Caouanne (Caretta caretta) a été réintroduite, ce vendredi 29 mai 2026, avec succès dans son milieu naturel après avoir reçu tous les soins nécessaires au sein du centre spécialisé de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) de Monastir.

Cet événement marquant s’est déroulé sur la plage de l’hôtel Skanes Palace Monastir, combinant action de terrain et éducation à l’environnement dans une ambiance à la fois engagée et conviviale, précise l’association écologique Notre Grand Bleu.

En marge de cette « libération », Notre Grand Bleu, en partenariat avec le Commissariat régional au tourisme de Monastir, a orchestré une importante campagne de sensibilisation en vue de sensibiliser les professionnels du tourisme, les résidents et les estivants à la nécessité absolue de protéger cette espèce menacée, véritable pilier de l’équilibre biologique des écosystèmes marins en Méditerranée.

Cette action conjointe rappelle le rôle crucial des centres de soins tunisiens dans la préservation de la faune marine, mais aussi l’importance de concilier activité touristique et protection de la biodiversité.

Y. N.