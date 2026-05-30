Météo-Tunisie | Des cellules orageuses annoncées pour ce soir

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit des perturbations locales avec des cellules orageuses qui seront accompagnées de pluies par endroits.

Dans son bulletin météo, l’INM précise que ces pluies sont attendues en fin de journée et au début de la nuit sur le Centre et localement sur le Nord-Ouest.

Cette instabilité sera toutefois de courte durée car le ciel se dégagera progressivement pour laisser place à un temps calme, allant de peu nuageux à totalement serein sur la plupart des régions.

Quant aux températures nocturnes, elles seront comprises entre 20°C et 24°C avec un pic à 26°C dans le Sud-Ouest alors que sur les hauteurs il fera un peu plus frais avec environ 18°C.

Y. N.