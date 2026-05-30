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Tunisie | Santé : Décès du Dr Jamel Memmi

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30 mai 202630 mai 2026
Tunisie | Santé : Décès du Dr Jamel Memmi

Le Conseil régional de l’Ordre des médecins du Centre a annoncé avec tristesse le décès du docteur Jamel Memmi, figure respectée de la médecine dans la région du Sahel.

Ancien médecin de la santé publique à l’hôpital local de Teboulba, le Dr Memmi avait par la suite poursuivi sa noble mission dans le secteur privé à Ksar Hellal, où il s’est distingué par son dévouement, son professionnalisme et ses qualités humaines exceptionnelles tout au long de sa carrière, rappelle le Conseil régional.

Le cortège funèbre a eu lieu ce samedi 30 mai 2026, après la prière d’El Asr et Dr Jamel Memmi a été accompagné à sa dernière demeure au cimetière Abdelhak Abbar à Ksar Hellal, entouré de ses proches, de ses confrères et de ses nombreux patients venus lui rendre un ultime hommage.

Y. N.

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