Intoxication à Meknassy | Trois enfants quittent l’hôpital, leur mère transférée à Tunis

L’état de santé des victimes du drame familial de Meknassy s’améliore. Ce samedi 30 mai 2026, les trois derniers enfants hospitalisés à Sidi Bouzid ont pu regagner leur domicile après leur rétablissement complet.

Le directeur de la santé préventive à la direction régionale de la santé de Sidi Bouzid, Dr Béchir Saïdi, a indiqué à Mosaïque FM, que six des sept personnes prises en charge ont désormais quitté l’établissement de manière progressive après avoir reçu les soins nécessaires.

En revanche, la mère de famille a été transférée vers un établissement hospitalier de Tunis afin de poursuivre sa prise en charge médicale et de bénéficier d’un suivi complémentaire. Elle reste la seule patiente encore hospitalisée dans le cadre de cette affaire.

Pour rappel, cette intoxication alimentaire aiguë survenue au sein d’une même famille avait suscité une vive émotion dans la région, causant la mort de deux personnes et l’hospitalisation de sept autres, alors que les autorités attendent les conclusions des examens pour déterminer l’origine et les causes exactes de ce drame.

Y. N.