Logistique │ Le Tunisien LogistiKa opte pour la solution WMS IzyPro

Le prestataire logistique tunisien LogistiKa a choisi le WMS IzyPro pour moderniser la gestion de ses entrepôts et améliorer le recouvrement de sa trésorerie. Ce déploiement, prévu pour cet été, marque une étape clé dans la stratégie de digitalisation de l’entreprise.

LogistiKa, fondée en 2013, propose des services logistiques offshore et onshore à partir de ses entrepôts de 6 000 m², situé dans la zone industrielle de M’ghira, au sud de Tunis. L’entreprise recherchait depuis plusieurs années une solution WMS aux normes internationales.

«Nous souhaitions un outil performant tout en bénéficiant de la proximité et de la réactivité d’un éditeur ou intégrateur local, mais nous ne trouvions pas de solution adaptée. Lors d’un salon en France, nous avons rencontré les équipes d’ACSEP, qui ont su répondre à nos besoins tant en termes de solution que d’accompagnement humain», explique Amine Douss, directeur des opérations de LogistiKa.

La version standard du WMS IzyPro a su convaincre LogistiKa par son ergonomie, sa richesse fonctionnelle et son accessibilité budgétaire. «C’est la solution idéale pour une PME comme la nôtre ! Nous allons l’associer au portail collaboratif IzyWeb, qui va permettre à nos clients de saisir leurs commandes, consulter leurs stocks et suivre l’avancée de leurs commandes en toute transparence», ajoute Douss.

Actuellement, LogistiKa gère ses opérations à l’aide d’un module logistique de son ERP, complété par des développements spécifiques, des tableaux Excel et des supports papier. Cette gestion hybride, digitale et manuelle, bien que précise, est chronophage et ralentit notamment le processus de facturation. «Nous ne rencontrons pas de problèmes d’écarts de stock ou d’erreurs d’inventaire, mais notre procédure actuelle allonge les délais d’envoi des factures et retarde leur paiement, ce qui a un impact financier significatif», précise Douss.

La Tunisie est un hub logistique majeur reliant l’Afrique et l’Europe. LogistiKa collabore avec des fournisseurs internationaux et des entreprises du Maghreb exportant vers le reste du monde. «Nous gérons le dédouanement, la réception, la préparation des commandes et leur livraison en Tunisie ou à l’export vers les pays d’Afrique du Nord, d’Afrique subsaharienne ou en Europe. Nous servons également de magasin avancé fournisseur (MAF) pour nos clients étrangers et gérons un stock de plus de 1 000 références, allant des matières premières aux produits finis», détaille Douss.

Les secteurs couverts par LogistiKa sont variés : consommables de l’industrie électronique, matières premières et produits finis de l’industrie automobile, granulés pour l’injection plastique, excipients de l’industrie pharmaceutique, panneaux photovoltaïques, vêtements et produits alimentaires secs.

LogistiKa ambitionne d’étendre son activité vers le centre de la Tunisie et la zone du Sahel, avec la construction prochaine d’un nouvel entrepôt de 6 000 m². L’objectif est d’y déployer également le WMS IzyPro, confirmant ainsi l’engagement de l’entreprise dans une transformation digitale durable et efficiente.

LogistiKa propose un éventail de prestations logistiques allant de l'entreposage aux services à valeur ajoutée, en passant par la livraison et la réexpédition, mais aussi des solutions personnalisées comme le contrôle qualité, la sérigraphie ou la pose d'étiquettes.

ACSEP, présent en France et en Espagne, accompagne ses clients dans l’amélioration et la digitalisation de leur Supply Chain à travers 8 domaines d’expertises : conseil, intégration de S.I, formation, développement applicatifs, business intelligence et data, centre d’appel et support aux utilisateurs, infogérance et hosting, édition de logiciels (IzyPro WMS).

