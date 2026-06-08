Zied El Heni | Le SNJT appelle à une conférence de presse et à un rassemblement de solidarité

Face aux récents rebondissements judiciaires concernant le journaliste Zied El Heni, le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) sonne la mobilisation générale et fixe deux rendez-vous clés.

Dans un communiqué publié ce lundi 8 juin 2026, le SNJT annonce une conférence de presse, qui se tiendra le mercredi 10 juin 2026 à 10h à son siège à Tunis afin de faire le point complet sur l’évolution de l’affaire du journaliste Zied El Heni.

Dans un second temps, le syndicat appelle à un rassemblement de solidarité le vendredi 12 juin devant le Tribunal de première instance de Tunis àBab Bnet.

À travers cette mobilisation, « le SNJT réaffirme sa défense de la liberté d’expression et le droit des professionnels des médias à exercer leur métier sans pressions ni restrictions ».

Y. N.