Festival des arts du cirque et de la rue | Un voyage artistique du 11 au 28 juin

Le Comité d’organisation vient de révéler l’affiche officielle de la 9e édition du Festival international des arts du cirque et de la rue de Tunisie.

​Placée sous le slogan inspirant « Le cirque de demain commence aujourd’hui », cette nouvelle édition promet de transformer l’espace public en un théâtre de rêve et d’émerveillement.

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​Du nord au sud, le festival s’apprête à sillonner plusieurs gouvernorats tunisiens pour aller à la rencontre d’un public toujours plus nombreux, annoncent les organisateurs.

En effet, pendant plus de deux semaines, les villes vibreront au rythme d’une programmation riche et éclectique englobant les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Ariana, Bizerte, Nabeul, Le Kef, Sidi Bouzid, Kairouan, Zaghouan, Siliana, Sfax et Sousse :

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​Spectacles de cirque contemporain et traditionnel

​Performances d’arts de la rue

​Carnavals colorés et déambulations

​Ateliers de formation et résidences artistiques

​Cette édition 2026 se veut un espace d’échange interculturel, réunissant des artistes tunisiens et des talents venus des quatre coins du monde. Un rendez-vous incontournable pour les familles, les passionnés d’art et les amoureux de la vie.