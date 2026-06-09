Tunisie | La journaliste Khaoula Boukrim condamnée à 4 ans de prison

La journaliste Khaoula Boukrim a annoncé, ce mardi 9 juin 2026, avoir été condamnée par contumace à une peine totale de quatre ans de prison ferme dans deux affaires distinctes.

Dénonçant un procès politique et une justice expéditive, Khaoula Boukrim, en exil à Paris affirme avoir appris la nouvelle par le biais de ses avocats.

La journaliste ajoute qu’en février 2026, alors qu’elle venait à peine de s’installer en France, la justice tunisienne a prononcé à son encontre deux peines de deux ans de prison ferme (soit quatre ans au total), assorties de l’exécution immédiate.

Dans son post publié ce mardi 9 juin 2026 sur sa page Facebook, elle ajoute qu’aucune convocation officielle ne lui a été adressée et pointe du doigt l’absence de procédure légale ayant conduit à un jugement qui a été rendu en l’absence de tout avocat pour la défendre,a-t-elle déploré.

Y. N.