Projection-débat du film « Le Traducteur » en présence du réalisateur (Bande-annonce)

L’Institut français de Tunisie (IFT) invite à une projection-débat, ce vendredi, du film « Le Traducteur » en présence du réalisateur Anas Khalaf.

En ouverture de soirée, l’IFT propose le vernissage de l’exposition photographique « Départs, retour en Syrie » du même artiste et ce, le 19 juin 2026 à 18h.

Quant à la Projection-débat, celle-ci est programmée pour 19h30 et sera suivie d’un échange avec le réalisateur.

—- Résumé —-

« En 2000, Sami était le traducteur de l’équipe olympique syrienne à Sydney. Un lapsus lors d’une traduction le contraint à rester en Australie, où il obtient le statut de réfugié politique.

En 2011, la révolution syrienne éclate et le frère de Sami est arrêté pendant une manifestation pacifique. Malgré les dangers il décide de tout risquer et de retourner en Syrie pour aller le libérer. »

Bande-annonce