Le Cnot lance le projet « Junior Olympic Team » pour les jeunes talents tunisiens

Le Comité national olympique tunisien (Cnot) passe à la vitesse supérieure a officiellement lancé, ce jeudi 18 juin 2026, le programme « Junior Olympic Team » (JOT).

Ce projet d’envergure vise à repérer et à accompagner les jeunes athlètes de moins de 17 ans (U17) à fort potentiel, en mettant à leur disposition des moyens optimisés pour les préparer aux plus prestigieuses compétitions internationales.

La Commission de l’Élite des Sports Individuels a ainsi tenu aujourd’hui 18 Juin 2026 une réunion consacrée au lancement du projet Junior Olympic Team (JOT), programme, conçu et initié par le Cnot, visant à rehausser la performance des jeunes athlètes tunisiens U17 à fort potentiel olympique.

Des moyens adaptés seront déployés afin de leur offrir un cadre sportif optimisé, propice au développement de leurs talents et à leur préparation pour les grandes compétitions internationales.

Une étape décisive pour l’avenir de l’élite sportive tunisienne et la promotion de l’excellence olympique.