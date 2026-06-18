Drogue, meurtre et blanchiment | Démantèlement de deux réseaux internationaux

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a réussi à démanteler deux réseaux criminels internationaux majeurs, actifs dans le trafic de drogue, le blanchiment d’argent, l’extorsion et le meurtre sur gage.

Cette opération d’envergure s’inscrit dans le cadre du soutien aux efforts nationaux de lutte contre le crime organisé et visant à déjouer les plans de déstabilisation de la sécurité du pays, lit-on dans un communiqué publié ce jeudi 18 juin 2026 par le ministère de l’Intérieur. Il est précisé que l’enquête a été menée par l’Unité nationale de recherche dans les crimes terroristes et organisés touchant à l’intégrité du territoire national.

La même source ajoute que le démantèlement fait suite à une opération de renseignement et à un suivi technique et de terrain rigoureux, menés en coordination avec les directions spécialisées, ce qui a permis l’arrestation de 25 suspects.

Les forces de l’ordre ont également saisi un nombre important de voitures, de motos et de bateaux de plaisance de luxe, acquis grâce aux activités suspectes desdits réseaux en Tunisie et à l’étranger.

De fortes sommes d’argent ainsi qu’une quantité importante de drogue ont également été saisies lors de cette opération, sachant que l’enquête est toujours en cours pour identifier d’éventuels complices.

Y. N.