Bac 2026 | Résultats : Inscription au service SMS ce 18 juin

​Le ministère de l’Éducation a annoncé les modalités d’inscription au service SMS annonçant les résultats de la session principale du baccalauréat 2026.

Ce service est accessible aux abonnés des trois opérateurs téléphoniques : Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange, pour un coût global fixé à 950 millimes.

​Les candidats pourront s’inscrire à ce service à partir du jeudi 18 juin 2026, dès 10h, en envoyant un SMS au 85005 sous le format suivant : BAC espace numéro d’inscription au baccalauréat * Numéro de la carte d’identité nationale.

​Les candidats ainsi enregistrés recevront par SMS tous les détails de leur résultat avant la proclamation officielle des notes.

Le message comprendra la décision finale (admis, ajourné ou refusé), la moyenne générale de l’examen ainsi que le détail des notes obtenues dans les différentes matières.