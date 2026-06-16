France Sénégal en live streaming : Coupe du Monde 2026

France et Sénégal s’affrontent mardi 16 juin au MetLife Stadium de New York pour ouvrir leur campagne dans le Groupe I de la Coupe du monde 2026, dans un match chargé d’histoire et de promesses. Les Bleus de Didier Deschamps, emmenés par Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué, visent un début parfait face à des Lions de la Téranga dirigés par Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Ismaïla Sarr et Nicolas Jackson, sous le regard de l’entraîneur sénégalais Pape Thiaw, qui retrouve la France plus de vingt ans après le fameux 1-0 de 2002. Ce France-Sénégal, déjà qualifié de choc du premier tour, promet intensité, rivalité et enjeux majeurs pour la suite du tournoi.

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