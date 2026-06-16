Mondial 2026 | Une France impressionnante mais instable

L’équipe de France, vice-championne du monde en titre, jouera son premier match du Mondial de la Fifa ce mardi 16 juin 2026 à 20 heures heure française, face au redoutable Sénégal. En attendant de croiser le fer avec l’Irak (lundi 22 juin) et la Norvège (vendredi 26 juin), tout en lorgnant une première place du Groupe 1 théoriquement à sa portée. Mais qui risque de lui être disputée.

Jean-Guillaume Lozato *

On peut être une équipe impressionnante, tout en étant instable et perfectible. C’est la leçon dispensée par la France. Deux titres de championne du monde, le dernier en 2018 en Russie, deux Euros gagnés, une Ligue des Nations. Sans compter les exploits de ses clubs engagés dans les ligues européennes. En haut de l’organigramme : le vénérable Didier Deschamps, aux talents incontestables de meneur d’hommes. Mais derrière cette façade, les inégalités persistent entre le ressenti offensif et celui purement défensif.

Champions du Monde en 2018, vingt ans après le sacre de 1998, l’équipe nationale française demeure une valeur sûre. Cependant, au vu de la Coupe du Monde 2022, il convient de nuancer le propos. En effet, la France est une équipe qui a changé de profil par rapport à celle de l’Euro 2016 et de 2018.

En conservant à l’esprit que le bilan comptable n’avait pas été parfait, et que des erreurs d’arbitrage (deux penalties en faveur des internationaux marocains avaient été «omis» par l’arbitre en demi-finale) lui avaient ouvert la porte d’une finale déstabilisante. Au cours de laquelle un M’Bappé grandiose a compensé les faiblesses techniques de ses coéquipiers ou bien leurs manquements en matière de couverture. Car c’est ça la force des «Bleus» : leur ligne d’attaque tellement exceptionnelle qu’ils forment un des rares effectifs à pouvoir se permettre de jouer en 4-2-4. Toutefois, les attaquants doivent apprendre à fonctionner ensemble plus souvent afin de varier les appels, si on tient compte de l’avertissement récent contre la Côte d’Ivoire en match préparation (1-3).

La France a les moyens de marquer rapidement, ce qui la rend impressionnante d’imprévisibilité comme lors de l’obtention de sa médaille d’argent en 2022 (au terme d’un 0-3 converti en 3-3). Cela pourrait la favoriser face à des adversaires comme l’Allemagne ou la Croatie, l’Argentine ou l’Espagne, les Pays-Bas ou la Turquie. Mais la faire sombrer devant le Maroc et le Portugal, et sans que beaucoup s’y attendent vraiment face à des équipes comme l’Algérie, l’Équateur ou les États-Unis.

Les scénarios possibles

Sur un football international en ébullition, le couvercle français peut tout aussi bien résister, que maîtriser sa trajectoire pour se placer correctement sur orbite. Il peut aussi sauter et ne plus se montrer maître de son destin. Les «Bleus» sont capables du meilleur comme du pire, à l’image de la plupart des footballeurs engagés dans cette compétition.

En se lançant dans une hypothèse globale, à mi-chemin entre l’évidence d’une première place et la surprise désagréable de l’élimination au premier tour, il est probable d’assister à un magnifique 2-2 avec la Norvège dans ce qui pourrait se révéler comme la finale de la poule. Avec un synopsis plausible du duel entre Kylian Mbappé et Erling Haaland auteurs chacun d’un doublé, et d’un but encaissé sur corner pour chacune des défenses. En admettant deux victoires face au Sénégal et à l’Irak, cela se jouera à la différence de buts pour les deux formations afin d’atteindre la première place du groupe. Or, la première et la troisième place seraient peut-être aussi avantageuses l’une que l’autre. Si l’on se base sur le fait que la France pourrait tout à fait se voir contester par des équipes hors Europe, alors une victoire étriquée 2-1 contre l’Irak tout à fait plausible contre un hypothétique succès contre le Sénégal si elle sait faire abstraction des facteurs psychologiques hérités de la déconvenue de 2002, la placerait dauphine de la Norvège (ou du Sénégal ?).

Dans ce cas, une deuxième place l’exposerait à tous les dangers devant le style de jeu pratiqué par la Côte d’Ivoire, l’Équateur. Ou le Maroc qui, cette année, ne ratera pas l’occasion de se venger de 2022.

Ne pas laisser Upamecano seul à l’arrière

Par conséquent, la France aura tout intérêt à terminer première de sa poule. Elle devra prendre garde également à ne pas laisser seul à l’arrière le taulier indispensable Dayot Upamecano, seul défenseur aux compétences très complètes.

L’équipe française actuelle est représentative de la Coupe du monde et vice-versa. Mais cela signifie-t-il pour autant que la compétition de 2026 est taillée sur mesure pour la formation guidée par Didier Deschamps ?

New-York a baptisé récemment une de ses artères «Thierry Henry Street». En plein cœur du quartier mythique de Manhattan, cette rue temporaire «special football world cup» se situe à l’angle de la cinquantième rue et de la sixième avenue. Un lieu qui pourra se transformer en espace de festivités comme en un mur des lamentations.

En 1986, s’était produit le phénomène de la «main de Dieu», avec Diego Maradona. Pour l’ultime seuil à franchir en qualifications pour le Mondial 2010, le sésame avait été arraché par la «main de Thierry Henry» devenu plus tard une star de la MLS, plus injustement conspué que remercié par ses compatriotes. Dans ce Manhattan où la finance est reine, la «main invisible» d’Adam Smith ne manquerait pas de s’en mêler…