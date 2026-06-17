Tunis | Verdicts dans l’affaire de trafic de cocaïne par colis postaux

Le Tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict dans l’affaire de trafic de cocaïne par colis postaux impliquant quatre individus, membres d’un réseau international.

Le principal accusé, actuellement en détention, a été condamné à 18 ans de prison ferme, indique une source citée par Mosaïque FM, ce mercredi 17 juin 2026, ajoutant que ses trois complices, en fuite, ont quant à eux été condamnés par contumace à 30 ans de prison avec exécution immédiate.

Le tribunal a également infligé à chacun des membres du réseau une amende individuelle supérieure à 100 000 dinars, ajoute la même source.

Pour rappel, l’affaire remonte à la découverte par les agents de la Poste tunisienne d’un colis suspect en provenance de l’étranger, qui contenait de la cocaïne soigneusement dissimulée.

Suite à cette saisie, un piège a été tendu en coordination avec les autorités sécuritaires et judiciaires, permettant l’interpellation du suspect principal au moment où il venait récupérer le colis.

L’enquête a ensuite révélé l’identité des complices, qui sont toujours en fuite.

Y. N.