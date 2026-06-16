Irak vs Norvège en live streaming : Coupe du Monde 2026

Pour l’ouverture du Groupe I de la Coupe du Monde 2026, l’Irak affronte la Norvège dans un duel historique au Boston/Gillette Stadium ce 17 juin 2026, marquant le retour des deux nations sur la scène mondiale après respectivement 40 ans et 28 ans d’absence en phase finale. D’un côté, les Lions de Mesopotamie emmenés par Aymen Hussein, Ali Jasim et le vétéran Jalal Hassan cherchent à créer la surprise face à une équipe norvégienne ambitieuse. De l’autre, la Norvège de Erling Haaland, en pleine forme après une saison prolifique en club, ainsi que le capitaine Martin Ødegaard et l’attaquant Alexander Sørloth, visent une entrée réussie dans la compétition. Forts d’une campagne de qualification impeccable, les Scandinaves sont largement favoris, mais l’Irak, bien organisé sous l’entraîneur Graham Arnold, veut écrire l’une des plus belles pages de son histoire footballistique.

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