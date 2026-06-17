Célébration de la Journée de la Russie à Tunis | 70 ans de coopération à l’honneur

À l’occasion du 70ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales, l’Ambassade de la Fédération de Russie à Tunis a organisé une réception pour célébrer la Journée de la Russie.

Cet événement a réuni de nombreux invités : représentants des pouvoirs exécutifs, personnalités publiques et politiques, universitaires et culturels, compatriotes et journalistes, ainsi que des membres du corps diplomatique. Nombre d’entre eux ont séjourné en Russie à plusieurs reprises et gardent un souvenir ému de sa tradition d’hospitalité.

L’Ambassadeur de Russie en Tunisie Alexandre Zolotov a prononcé un discours de bienvenue aux invités. Il a raconté sur le développement constant de la coopération bilatérale dans de divers domaines et a confirmé la convergence ou la proximité des approches de la Russie et de la Tunisie sur de nombreuses questions régionales et mondiales.

Il a souligné le fait que la Tunisie figure parmi les cinq principaux partenaires commerciaux de la Russie en Afrique (le volume des échanges bilatéraux en 2025 s’élevait à environ 1,8 milliard de dollars). En évoquant les projets dans le domaine humanitaire, l’Ambassadeur a mentionné l’équipement prochain de 17 lycées tunisiens où la langue russe est enseignée par la Fondation «Russkiy Mir».

La Ministre des Finances de la République Tunisienne Michket Khaldi – l’invitée d’honneur – a réaffirmé la contribution de la Russie à la création de la première université d’ingénieurs dans son pays. Elle s’est également félicitée de la participation de la Tunisie à la deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique (Le Caire, décembre 2025) et a salué le séjour récent du cosmonaute russe Kirill Peskov dans la capitale tunisienne.

Michket Khaldi a également déclaré espérer que l’accord de libre-échange avec l’Union économique eurasiatique, dont les préparatifs ont déjà commencé, sera conclu prochainement.

Abdesselem Jarray, capitaine de l’équipe «Black Shark», finaliste du concours international «Bataille des robots» en Russie, a présenté une innovation développée par de jeunes ingénieurs tunisiens pour impressionner le public.

La réception a vu aussi la présentation d’un recueil richement illustré, comprenant l’album «Le pinceau russe sous le ciel de Tunisie» et le livre «Proverbes et dictons de Tunisie et de Russie».

Alexandre Zolotov a remis les prix aux lauréats de l’exposition photographique «La Russie vue par les Tunisiens», organisée par l’Ambassade dans le cadre du 10e Concours international de photographie «Civilisation russe» de l’Agence fédérale des affaires des nationalités. Les photographies sélectionnées illustraient la diversité de notre pays à travers son peuple, sa nature et son architecture.

Le quatuor de jazz tunisien «Rêve» a proposé des improvisations sur des compositions musicales traditionnelles russes, contribuant ainsi à une ambiance particulière de la soirée.