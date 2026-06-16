Onu femmes Tunisie se mobilise pour les droits et la protection des filles

Aujourd’hui, ONU Femmes Tunisie s’est jointe aux partenaires et à la société civile lors du forum de lancement du Consortium africain pour les droits de l’enfant (CADE).

À cette occasion, notre Représentante, Florence Basty, a pris la parole lors du discours d’ouverture aux côtés de l’UNICEF, du FNUAP et du Président du CADE l, pour rappeler l’urgence absolue de protéger les droits des filles.

L’urgence en chiffres :Chaque année dans le monde, 12 millions de filles sont mariées avant 18 ans. Plus de 230 millions de filles et de femmes vivent avec les séquelles des mutilations génitales féminines (MGF), dont 144 millions sur le continent africain.

En Tunisie, si la situation diffère sur ces pratiques, 84,7 % des femmes déclarent avoir subi au moins une forme de violence au cours de leur vie. De plus, 37,1 % des adolescentes (15-17 ans) sont victimes de cyberviolences (INS, 2024).

Le message fort d’ONU Femmes :« La violence contre les filles n’est jamais isolée. Elle s’inscrit dans un continuum. Les violences en ligne ne sont pas distinctes des autres formes de violence : elles les prolongent, les amplifient et s’articulent avec les violences sexuelles hors ligne. » — Florence Basty

Aux côtés de 44 organisations de la société civile de 11 pays africains, ONU Femmes continue d’agir pour transformer les normes sociales, renforcer les services de protection et garantir à chaque fille son autonomie et son avenir.

Communiqué