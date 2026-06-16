Tunisie | Le journaliste Mourad Zeghidi suspend sa grève de la faim

En réponse aux appels pressants lancés par des personnalités et des organisations de la société civile, le journaliste Mourad Zeghidi a décidé de suspendre sa grève de la faim, entamée le 4 juin 2026

Dans un message transmis depuis sa cellule et diffusé par son collectif de soutien, Mourad Zeghidi a exprimé sa profonde gratitude envers tous ceux qui l’ont soutenu, saluant l’engagement des « voix libres et courageuses qui continuent de se mobiliser pour sa cause et pour la défense des libertés fondamentales en Tunisie» .

« Mourad Zeghidi tient à souligner que sa décision de suspendre cette grève de la faim ne signifie en aucun cas un renoncement à son droit à la liberté, ni un abandon du combat contre l’injustice qu’il subit. Il demeure pleinement attaché à son droit légitime à la liberté et à la dignité, convaincu que la vérité et la justice finiront par triompher », lit-on dans le communiqué diffusé par le collectif

Tout en suspendant son action pour des raisons de santé, il a tenu à préciser que ce choix ne constitue en aucun cas un renoncement et de conclure « Le soleil de la vérité peut disparaître, mais il ne meurt jamai ».

Y. N.