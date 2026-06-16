Météo en Tunisie | Cellules orageuses et pluies locales pour cette nuit

Des cellules orageuses locales accompagnées de pluies isolées sont annoncées par l’Institut national de la météorologie (INM) pour cette nuit.

Ces perturbations concerneront principalement le Centre et localement le Nord, avant que le temps ne devienne partiellement nuageux sur la majorité des régions, précise l’INM.

Quant au vent, il soufflera fort, dans le sud provoquant des tempêtes de sable locales alors que sur le reste du pays, le vent sera plutôt faible à modéré.

La même source annonce des températures nocturnes variant entre 21°C et 25°C dans le nord, sur les hauteurs et la région du Sahel et entre 26°C et 30°C dans le reste des régions, atteignant des pics de 33°C dans le Sud-Ouest.

Y. N.