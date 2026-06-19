Féminicide au Kef | un individu fauche délibérément sa sœur !

Le 17 juin 2026, la région de Zafrane, dans le gouvernorat du Kef, a été le théâtre d’un crime abominable : un homme a délibérément renversé sa sœur, Souad, avec sa voiture, lui ôtant la vie avant de se rendre aux autorités.

C’est ce qu’annonce l’association Aswat Nissa en condamnant avec la plus grande fermeté et une profonde indignation ce crime barbare et sauvage, tout en présentant ses condoléances les plus sincères à la famille et aux proches de la victime.

Face à ce drame, Aswat Nissa souligne l’urgence de rappeler à l’État ses responsabilités constitutionnelles en matière de protection des femmes contre toutes les formes de violence : « Nous dénonçons fermement le laxisme continu et le manque flagrant de volonté politique pour mobiliser les ressources nécessaires à l’application effective de la Loi organique n° 2017-58. Faute de moyens, ce texte crucial reste une loi suspendue qui échoue à protéger les femmes contre les violences et les féminicides. »

La même source appelle à des actions concrètes pour briser l’impunité et pour faire cesser ces drames.