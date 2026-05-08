Kasserine | Le scénario du « braquage » cachait un meurtre commis par l’épouse

Après plusieurs jours d’enquête, les unités de sécurité de Kasserine ont élucidé le meurtre d’un quinquagénaire, poignardé par sa propre épouse.

L’affaire a débuté quand un homme a été admis à l’hôpital de Kasserine, puis transféré à Sousse en raison de la gravité de son état. Avant de succomber à ses blessures, il avait affirmé aux enquêteurs avoir été victime d’un braquage à l’arme blanche.

Cependant, les investigations menées par les unités de la Sûreté nationale de Kasserine ont rapidement mis en lumière des incohérences dans cette version des faits, indique Mosaïque FM en citant une source sécuritaire, ce vendredi 8 mai 2026.

Placée face aux preuves de l’enquête, l’épouse de la victime, une trentenaire, a fini par passer aux aveux. Elle a reconnu avoir poignardé son mari lors d’une violente dispute avant d’inventer une histoire de braquage. Ce dernier a, par ailleurs, essayé de la protéger en corroborant la thèse du braquage lors de son audition à l’hôpital avant son décès.

L’enquête a également conduit à l’interpellation du beau-frère de la victime, soupçonné d’avoir tenté de dissimuler le crime pour protéger sa sœur.

Y. N.