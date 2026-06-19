L’intelligence artificielle au service de l’enseignement supérieur tunisien

Deux forums consacrés à l’intelligence artificielle et à son application dans l’enseignement supérieur ont été organisés les 10 et 11 juin 2026, dans le cadre du projet « Artificial Intelligence for Innovative Learning (AI4IL) », soutenu par la Coopération suisse en Tunisie.

Organisé à l’Institut National Agronomique de Tunisie (INAT), le premier événement a porté sur le rôle de l’intelligence artificielle dans l’agriculture et l’adaptation aux changements climatiques.

Il a permis de présenter les résultats de travaux de recherche des futures agronomes tunisiens ou des étudiants en agronomie consacrés au potentiel de l’IA pour promouvoir une agriculture plus durable, résiliente et innovante, tout en favorisant les échanges entre le monde académique, les experts et les acteurs du développement.

Le second forum, organisé à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, a réuni enseignants, étudiants et spécialistes autour des opportunités et des défis liés à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le domaine du droit et des sciences juridiques. Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique plus large visant à renforcer les compétences numériques, encourager l’innovation pédagogique et soutenir l’émergence de solutions technologiques adaptées aux besoins du secteur juridique.

À travers son soutien au projet AI4IL, la Coopération suisseaccompagne le développement de compétences et d’initiatives innovantes permettant aux établissements d’enseignement supérieur tunisiens de mieux préparer les jeunes aux transformations numériques et aux métiers de demain.

Ces deux événements illustrent l’importance du dialogue entre recherche, formation et innovation pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels la Tunisie est confrontée.

Communiqué