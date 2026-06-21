Bac 2026 | 45,9% de réussite pour les élèves des Villages d’Enfants SOS Tunisie

​L’Association tunisienne des villages d’Enfants SOS a annoncé avec une immense fierté un taux de réussite de 45,9% pour ses candidats à la session principale du Baccalauréat 2026.

Cette performance témoigne des efforts constants des jeunes ainsi que des équipes éducatives et d’encadrement qui les accompagnent au quotidien, indique l’Association.

Sur un total de 98 candidats, 45 élèves ont brillamment décroché leur diplôme et 7 autres ont été refusés cette année mais sont chaleureusement encouragés à persévérer et à capitaliser sur cette expérience pour l’avenir.

Les autres candidats sont attendus à la session de contrôle et l’association affirme rester pleinement mobilisée à leurs côtés et leur souhaite une totale réussite pour cette seconde chance.

​L’Association a adressé ses plus chaleureuses félicitations à tous les nouveaux diplômés et réitère tout son soutien aux candidats ajournés pour la session de contrôle.

Y. N.