Bac 2026 | Tunisie : Les chiffres de la session principale

Le ministère de l’Éducation a dévoilé, ce samedi 20 juin 2026, les chiffres de la session principale du baccalauréat qui a compté 154.928 candidats.

Dans son communiqué, le ministère annonce que 55.259 ont décroché leur diplôme, portant le taux de réussite global à 35,67 % alors 50.236 élèves (soit 32,43 %) sont ajournés et devront passer la session de contrôle.

Quant aux résultats par section, avec 79,41 % de réussite c’est la section Mathématiques qui survole le classement national, suivie par la section Sport, qui affiche un solide taux de 70,32 % puis celle des Sciences de l’informatique qui se positionne à 44,02 %, devançant de peu les Sciences expérimentales (42,27 %) et les Sciences techniques (37,62 %).

Pour la filière Économie et gestion on compte 26,22 % de réussite puis celle des Lettres 24,24 % (6 048 admis sur 24 950 présents).

Y. N.