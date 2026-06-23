La Poste Tunisienne | Un timbre pour célébrer les 70 ans de l’armée nationale

La Poste Tunisienne émet, le mercredi 24 juin 2026, un timbre-poste à l’occasion du 70ᵉ anniversaire de la création de l’Armée nationale.

Cette initiative rend hommage à l’armée nationale qui n’a cessé, depuis sa fondation, d’incarner les valeurs du sacrifice et de la discipline, au service de la défense de la patrie, de la préservation de l’intégrité de son territoire, du renforcement de sa résilience et de la consolidation de sa sécurité.

Ce timbre-poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les Bureaux de Poste et via Internet à travers le site 🌐 www.e-stamps.poste.tn à partir du mercredi 24 juin 2026.