La Protection civile appelle à la vigilance face aux risques d’incendies de forêt

Avec la hausse des températures estivales, la Direction Générale de la Protection civile intensifie sa campagne de sensibilisation pour protéger les richesses forestières du pays contre les incendies.

Face au péril grandissant des feux de forêt durant la saison d’été, la Protection Civile a lancé un appel à la responsabilité citoyenne, sous le slogan : « Ensemble pour protéger nos forêts des incendies », tout en rappellent que la hausse des températures augmente drastiquement les risques de départ de feu, imposant à chacun une vigilance absolue.

Ainsi, afin de prévenir les catastrophes environnementales et économiques, la Protection Civile a listé 8 consignes de sécurité à respecter et appelle à :

Eviter les barbecues en milieu forestier.

Tenir tout carburant ou produit hautement inflammable à l’écart des lisières de forêt.

Collecter systématiquement ses restes dans des sacs plastiques et les jeter dans les poubelles dédiées, en portant une attention particulière aux débris de verre, générateurs d’un effet loupe avec le soleil.

Ne jamais jeter de mégots depuis la fenêtre de sa voiture ou lors de randonnées en zones boisées.

Équiper obligatoirement son véhicule d’un extincteur manuel fonctionnel pour parer aux urgences.

Surveiller activement les plus jeunes et ne jamais laisser d’allumettes et/ou briquets à leur portée.

En conclusion de sa campagne, la Protection Civile rappelle qu’en cas de départ de feu ou de comportement suspect, la réactivité est la clé. Les citoyens sont invités à composer immédiatement le 198 pour signaler tout sinistre.

« La prévention d’aujourd’hui est la protection des forêts de demain », rappelle la même source, pour inciter chaque citoyen à devenir un acteur à part entière de la préservation de notre écosystème.

Y. N.