L’industrie automobile en Tunisie au rendez-vous de la mobilité de demain

De l’étincelle des premières lignes de montage à l’ère de l’électromobilité connectée, la Tunisie réaffirme avec conviction sa position de hub industriel stratégique et de partenaire de référence pour l’automobile mondiale.

Le 3 juin 2026 à Tunis, la Tunisian Automotive Association (TAA) a célébré un moment clé : «60 ans d’héritage, 10 ans d’accélération».

Cet événement a réuni institutions, industriels, partenaires nationaux et internationaux de l’écosystème automobile, ainsi que des représentants des médias, afin de rendre hommage à six décennies de savoir-faire industriel et à une décennie de structuration, de transformation et de rayonnement collectif. Il a également permis de tracer, ensemble, les contours d’une filière résolument tournée vers l’avenir.

Cette trajectoire illustre une épopée humaine et technologique faite d’expertise, de résilience et d’alignement sur les standards internationaux, portée par une vision commune : celle d’un secteur stratégique national en position de force, pleinement engagé dans les défis de la mobilité de demain.

Face aux investisseurs mondiaux, aux capitaines d’industrie, aux équipementiers et aux acteurs de la mobilité de demain, ce rendez-vous ne s’est pas limité au bilan. Il s’est imposé comme un manifeste : celui d’un écosystème mature, résilient et interconnecté, ancré dans une histoire industrielle solide, propulsé par une décennie d’accélération souveraine, et résolument tourné vers un horizon ambitieux au service de la filière automobile tunisienne et de son rayonnement international.

Une saga industrielle

Chaque grande industrie possède sa partition originelle. Celle de la Tunisie automobile s’est ouverte depuis sa fondation en 1960. À l’origine, le geste ouvrier, précis, qui assemblait les premières lignes cinématiques. Puis, décennie après décennie, la montée en gamme technologique a transfiguré le tissu industriel national. Les lignes d’assemblage rudimentaires ont cédé la place à des unités de production avancées, des centres d’excellence où convergent mécatronique intelligente, injection plastique de haute précision, et architectures de câblages complexes.

Ce ne sont plus seulement des composants qui sortent des usines tunisiennes, mais les systèmes nerveux et les structures critiques des véhicules qui circulent sur les routes du monde. L’industrie nationale a réussi une intégration profonde dans les chaînes de valeur mondiales (global supply chains), où la réactivité, le respect des standards de qualité les plus exigeants et l’excellence opérationnelle ont forgé une réputation internationale indélébile. La Tunisie n’est plus un sous-traitant en périphérie ; elle est un maillon systémique, exportateur et compétitif, ancré au cœur de la dorsale automobile mondiale.

«Cette célébration a marqué un jalon fondateur dans l’histoire de l’industrie automobile tunisienne. Six décennies d’engagement, de savoir-faire et de résilience ont forgé un tissu industriel qui s’est imposé comme pilier de notre économie nationale et territoire de confiance pour les grands acteurs internationaux. La décennie de la TAA a été celle de la structuration de la filière, fédérer nos industriels et positionner notre pays sur la carte mondiale de l’industrie automobile. Une transformation collective au service d’un rayonnement de nos compétences. C’est notre plus grande fierté. Nous revenons sur cette histoire pour écrire ensemble les prochains chapitres», a déclaré Myriam Elloumi, présidente de la TAA.

Disruption et innovation en première ligne

En 2016, sous l’impulsion de visionnaires et de leaders industriels, la TAA voyait le jour avec une ambition claire : transformer une somme d’expertises isolées en un bloc écosystémique unifié et compétitif.

En dix ans, la TAA est devenue le catalyseur de la compétitivité tunisienne, le porte-voix d’une filière qui fédère aujourd’hui plus de 80 entreprises membres, représentant un poids économique déterminant dans l’emploi et la dynamique exportatrice du pays.

L’accélération menée par la TAA s’est matérialisée par des réalisations majeures, parmi lesquelles :

– le Pacte de Compétitivité : une alliance stratégique public-privé pour sanctuariser l’attractivité du site Tunisie et sécuriser les conditions d’investissement à long terme ;

– la Tunisian Automotive Management Academy (Tama) : véritable pépinière de talents, dédiée à la formation d’ingénieurs et de managers calibrés pour les exigences de l’excellence technologique automobile mondiale ;

– la transition énergétique : le virage engagé vers la durabilité des processus de fabrication et l’intégration de composants dédiés au véhicule électrique, positionnant la Tunisie dans la chaîne de valeur durable de la mobilité de demain.

«Depuis 2016, notre protocole d’accord avec la TAA et plus tard avec la Tama, a transformé un engagement commun en collaboration durable. Face à l’électrification et la digitalisation et la mobilité durable, la TAA est idéalement positionnée pour jouer un rôle moteur d’innovation et de passerelle internationale. Notre souhait est que la TAA renforce son rôle de passerelle entre l’industrie, les décideurs publics et les partenaires internationaux, et poursuit ce développement d’un écosystème automobile tunisien dynamique et tourné vers l’avenir», a déclaré Hildegard Müller, présidente de la VDA.

Par son action, la TAA a redéfini le sourcing international en démontrant que la Tunisie possède l’agilité requise pour absorber les chocs logistiques mondiaux tout en maintenant des standards de rentabilité et d’innovation élevés pour ses partenaires investisseurs.

«Ces dix ans se résument en un seul mot ‘‘convergence’’. Les forces de notre industrie existaient en ordre dispersé. Aujourd’hui, industriels, institutions et talents ont la capacité de parler d’une seule voix avec la TAA. Les exportations du secteur sont passées de 624 millions d’euros en 2010 à près de 4 milliards d’euros en 2025. Une croissance moyenne de 16% par an depuis 2018, avec des projections à 4,2 milliards d’euros fin 2026. Ce rayonnement résulte de partenariats stratégiques bâtis avec la VDA QMC, la FIEV et l’AAAM à l’échelle africaine, qui ont permis d’attirer les leaders mondiaux du câblage, de l’électronique embarquée et des systèmes de sécurité. Le secteur compte aujourd’hui 300 entreprises, et plus de 120 000 emplois directs, un hub automobile reconnu, agile et stratégique. Une reconnaissance internationale alignée avec les exigences des plus grands constructeurs mondiaux», a déclaré Imed Charfeddine, vice-président de la TAA.

Cap sur les mobilités de demain

Regarder vers l’avant, c’est décoder les signaux faibles d’une industrie en pleine mutation logicielle (Software-Defined Vehicles) et énergétique. La Tunisie est positionnée pour l’étape suivante : la transition vers l’électromobilité, l’intégration de l’intelligence artificielle dans les processus industriels et la souveraineté technologique durable.

Ce manifeste est une invitation ouverte aux donneurs d’ordre mondiaux : la Tunisie offre bien plus qu’une proximité géographique avec l’Europe. Au-delà du nearshoring, elle s’impose comme un choix de valeur, un bestshoring assumé mettant à disposition un écosystème mature, un vivier de compétences et d’ingénierie hautement qualifiée et une volonté politique et industrielle d’anticiper la transition énergétique et l’éco-responsabilité de la filière automobile.

«Aujourd’hui, l’enjeu est l’innovation : s’adapter à une industrie disruptive, portée par de nouveaux acteurs, de nouvelles technologies et de nouvelles exigences environnementales. La TAA accompagne cette transformation, notamment via un programme startups soutenu par l’AFD et la CDC, visant à dépasser le simple POC pour produire des prototypes industrialisables. Notre force reste notre communauté : talents tunisiens, ingénieurs, industriels nationaux et internationaux, tous engagés pour faire rayonner la Tunisie au-delà de ses frontières», a déclaré Lamia Fourati, vice-présidente de la TAA.

Cette célébration du 10e anniversaire de la TAA s’est affirmée comme un manifeste expérientiel majeur, une commémoration dédiée aux forces vives qui pilotent la transformation de la filière rythmée par des séquences immersives à haute intensité et la présence d’invités nationaux et internationaux de premier plan. Ce fut un grand rendez-vous où se sont scellées les alliances de demain.

Pour les analystes de marché, la Tunisie fait la démonstration de sa force : elle n’émet plus de promesses, elle déploie une capacité d’exécution éprouvée et s’impose comme un carrefour automobile névralgique reliant trois continents.

Le message adressé à l’écosystème mondial résonne comme un signal sans équivoque : connectez-vous à la trajectoire d’une filière en pleine accélération, résolument configurée pour une croissance durable, décarbonée et hautement compétitive.

L’avenir de la mobilité s’écrit aussi sur le sol tunisien. Et le futur y a déjà trouvé son ancrage.