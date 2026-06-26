Bulletin météo pour cette nuit en Tunisie

Pour cette nuit, l’Institut national de la météorologie (INM) annonce un temps globalement stable sur l’ensemble de la Tunisie avec des températures atteignant 31°C à l’extrême Sud-Ouest.

Le ciel sera dégagé à peu nuageux sur toutes les régions du pays et le vent soufflera relativement fort dans le Sud-Ouest, où des tempêtes de sable locales sont à prévoir. Sur le reste des régions, le vent sera faible à modéré.

L’INM annonce par ailleurs, des températures nocturnes variant entre 25°C et 29°C. Celles-ci descendront autour de 23°C sur les hauteurs, tandis qu’elles atteindront 31°C à l’extrême Sud-Ouest.

Y. N.