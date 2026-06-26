Opération de démoustication à Tunis | Avis important aux apiculteurs

Le gouvernorat de Tunis appelle l’ensemble des apiculteurs de la région à prendre les précautions nécessaires pour protéger leurs ruches, en particulier les exploitations situées à proximité de la Sebkha Sijoumi.

Les mesures de protection doivent être appliquées durant toute la période allant du 26 au 30 juin, ainsi que pendant les 24 heures qui suivent, indique le gouvernorat dans un communiqué publié ce vendredi, en ajoutant que ses services procèderont à des opérations d’épandage aérien de pesticides au-dessus de la Sebkha et de ses abords durant cette période.

Cette action s’inscrit dans le cadre du programme de lutte contre les insectes dans les gîtes ruraux, indique encore la même source en ajoutant que pour plus d’informations ou pour toute assistance, les citoynes peuvent contacter le labortaoire de la municipalité 71.786.001 ou le 71.787.755.

Y. N.