Rencontres de l’Atuge | Bâtir l’avenir à l’ère de l’IA

L’Association tunisienne des grandes écoles (Atuge) organise une nouvelle édition du «Diaspora Month» du 15 juillet au 15 août 2026, une campagne de mobilisation qui se fixe la mission de tisser des liens durables entre les forces vives tunisiennes établies à l’étranger et les perspectives de développement national.

Pendant un mois, cet élan global multipliera les espaces de dialogue, d’innovation et de cocréation pour placer l’expertise de la diaspora au centre du progrès économique du pays.

Le Tunisia Global Forum dédié à l’IA

Le point culminant de ce programme sera le Tunisia Global Forum (TGF 2026), prévu le 21 juillet au Radisson Blu Tunis, autour du thème «Bâtir l’avenir à l’ère de l’IA», qui rassemblera 2 500 participants, 150 entreprises et startups exposantes, ainsi que 80 speakers nationaux et internationaux.

Dans un contexte de transformation mondiale fortement accélérée par l’intelligence artificielle, le forum réunira décideurs, chercheurs, entrepreneurs, investisseurs, institutions et membres de la diaspora. Ensemble, ils auront à décrypter les mutations en cours, identifier les priorités stratégiques de la Tunisie et mobiliser les compétences ainsi que les réseaux nécessaires à sa transformation.

L’événement a été préparé en collaboration avec un comité composé d’experts et de dirigeants internationaux issus des secteurs technologiques, industriels et académiques. Leurs travaux permettront d’aborder en profondeur des enjeux capitaux tels que la souveraineté, les infrastructures, les talents, la recherche, l’innovation et l’entrepreneuriat.

Recommandations, distinctions et mémoire

Les réflexions approfondies menées par ce comité d’experts donneront lieu à la présentation officielle d’un Livre Blanc, un document de référence regroupant des recommandations concrètes pour le pays. La journée sera également l’occasion de célébrer l’excellence à travers la remise de quatre distinctions : le TGF Award AI Research, le TGF Award AI Startups, le TGF Award AI Business Initiatives et le TGF Award AI Hackathon (lien pour candidater: Tunisia Global Forum 2026 – Awards [STARTUPS – Research – Business]).

Par ailleurs, cette édition 2026 revêtira une dimension symbolique et historique puisqu’elle célèbrera le centenaire de Mokhtar Latiri. En rendant un hommage appuyé à cette figure emblématique de la génération des «bâtisseurs», l’Atuge souhaite mettre en lumière un esprit d’engagement, de transmission et d’innovation qui demeure une source d’inspiration pour les générations actuelles.

Le rayonnement du «Diaspora Month» s’étendra bien au-delà de cette journée grâce à un ensemble d’événements complémentaires pensés pour favoriser l’intelligence collective et la synergie. Les festivités technologiques débuteront avec l’AI Hack4Change, organisé du 17 au 19 juillet à Tunis. Ce hackathon immersif réunira des étudiants locaux et issus de la diaspora autour de défis concrets proposés directement par des entreprises (lien de candidature : New form vrC8R.)

Enfin, l’inclusion territoriale sera assurée tout au long de la période par une série de rencontres baptisées «Diaspora Regional Networking»,à Sfax, Sousse, Hammamet, Djerba, Béja, Bizerte…Ces événements décentralisés seront déployés dans plusieurs régions de Tunisie afin de multiplier les opportunités de collaboration à l’échelle locale et de renforcer le tissu économique régional.

Lien d’inscription au TGF : Tunisia Global Forum 2026 – Awards [STARTUPS – Research – Business].