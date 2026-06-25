Tunisie vs Pays-Bas en live streaming : Coupe du Monde 2026

La Tunisie dispute ce jeudi 25 juin 2026 son dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde face aux Pays-Bas, au Kansas City Stadium. Déjà éliminés après deux revers contre la Suède et le Japon, les Aigles de Carthage tenteront de quitter le tournoi sur une note positive sous la direction de leur nouveau sélectionneur. Emmenée par Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri et Elias Achouri, la sélection tunisienne devra réaliser un exploit face à une équipe néerlandaise en quête de la première place du groupe F, portée par Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Denzel Dumfries et Cody Gakpo. Une rencontre à fort enjeu pour les Oranje, tandis que la Tunisie cherchera à retrouver de la confiance et à offrir une dernière satisfaction à ses supporters.

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