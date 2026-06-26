La Tunisie au Mondial Fifa | Le renard s’évade à 3 heures

Dans le célèbre film de Peter Sellers dont cet article reprend le titre, un gang dirigé par un évadé de prison débarque de vraies barres d’or volées avec la collaboration de la population d’un village croyant participer au tournage d’un film. C’est un peu le scénario de la participation de l’équipe de Tunisie à la Coupe du monde de football qui s’est achevée ce vendredi 25 juin 2026 à l’aube, heure tunisienne, par une troisième défaite consécutive face aux Pays-Bas (1-3).

Dr Mounir Hanablia *

On a débarqué en Amérique un ensemble hétéroclite qualifié d’équipe nationale et on a convaincu une opinion se gavant d’espoir qu’il s’agissait de se mesurer au gotha mondial en défendant crânement ses chances. Le bilan sportif est éloquent : 3 rencontres en étant mené au score dans les 5 premières minutes, 3 défaites, 2 buts marqués, 12 encaissés. 70% de possession de balle pour les Néerlandais lors de la dernière rencontre où on s’est retrouvé à 0-2 dès les sept premières minutes, dont un but contre son camp du capitaine Ellyes Skhiri.

Évidemment on ne jettera pas la pierre à Hervé Renard, qui n’avait matériellement pas le temps de changer une situation dont la responsabilité ne lui incombait pas, et dont le tort n’aura été que de permettre à d’autres de se laver les mains en s’essuyant sur sa belle chemise blanche.

Il incombe aux membres de la fédération de tirer les conclusions nécessaires afin de permettre au football dans ce pays de repartir sur de nouvelles bases et de retrouver le standing international honorable qui fut le sien.

* Médecin de libre pratique.