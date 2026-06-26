Littoral | Un nid de tortue marine sous haute protection à Monastir

Le mardi 23 juin 2026, un nid de tortue marine a été découvert sur la plage de l’hôtel Hilton, dans la zone touristique de Monastir, un événement heureux qui reflète la richesse de notre littoral et l’importance de la préservation de la biodiversité.

C’est ce qu’annonce l’association Notre Grand Bleu, ce vendredi 26 juin 2026, ajoutant que suite à la découverte du nid par les employés de l’hôtel, la Garde maritime a été immédiatement alertée et s’est rendue sur place.

Cette opération s’est déroulée en étroite coordination avec l’Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM), dont les experts ont participé à l’examen scientifique et à la protection du site, illustrant la synergie entre les acteurs engagés dans la préservation des tortues marines.

Notre Grand Bleu a tenu à saluer cet élan de solidarité en remerciant chaleureusement la direction et le personnel de l’Hôtel Hilton Monastir, la Délégation régionale du tourisme, la Garde maritime ainsi que l’INSTM. L’associattion a également exprimé sa gratitude envers les partenaires et les bénévoles qui se sont mobilisés pour préserver ce nid et protéger le patrimoine naturel du littoral.

« Ensemble, poursuivons nos efforts pour préserver nos plages et offrir un refuge sûr aux tortues marines et à la biodiversité de la mer Méditerranée », ajoute l’association.