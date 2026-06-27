Météo en Tunisie | Des températures allant jusqu’à 36 °C cette nuit

Le ciel sera peu nuageux sur l’ensemble du pays, cette nuit, avec des températures élevées qui grimperont jusqu’à 36 °C dans le sud-ouest.

c’est ce qu’a fait savoir l’Institut national de la météorologie (INM) en ajoutant que des vents forts sont attendus dans le sud, avec des phénomènes locaux de sable, alors que sur le reste des régions, le vent sera plutôt faible à modéré.

Quant aux températures, elles oscilleront entre 26 et 30 °C sur l’ensemble du pays, avec 24 °C sur les hauteurs de l’Ouest, tandis qu’elles grimperont jusqu’à 36 °C dans le Sud-Ouest.

Y. N.