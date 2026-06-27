Siliana | Une secousse de magnitude 3,3 enregistrée à Gaâfour

Une secousse tellurique d’une magnitude de 3,3 sur l’échelle de Richter a été enregistrée ce samedi 27 juin 2026 dans la région de Gaâfour, située dans le gouvernorat de Siliana.

Selon l’Institut national de la météorologie (INM), la secousse s’est produite ce matin à 9h44 et les analyses préliminaires fournies par les stations de surveillance sismologique ont permis de localiser l’épicentre à 36,21° de latitude nord et 9,34° de longitude Est.

Aucun dégât matériel ou humain n’a été signalé pour le moment par les autorités locales.

Y. N.