Tunisie | La mode urbaine à l’heure du Mondial de football

À Tunis, le phénomène TNZ.World — né à la croisée du streetwear, de l’art urbain et de la culture footballistique — cherche à faire de la Coupe du monde le récit de la génération tunisienne. Il délaisse les stades pour investir les quartiers, les réseaux sociaux et les nouveaux codes de la mode jeune. Le football comme sentiment d’appartenance (au-delà du simple soutien à une équipe), le maillot comme code esthétique et la rue comme espace de création.

Actif sur Instagram et Facebook sous le nom de TNZ.World, le projet se définit par des slogans tels que «Made for the World» et «Made for the Change». Il forge son identité autour du denim, du graphisme, des dessins réalisés à la main et de références à la culture urbaine, tout en prônant des valeurs de liberté, de communauté et d’appartenance.

Il ne s’agit pas seulement de vêtements, mais d’un langage visuel mêlant esthétique urbaine et narration sociale.

Conjuguer football, musique, art et culture urbaine

L’équipe de TNZ.World a assisté au vernissage de l’exposition «Histoires de football entre l’Italie et la Tunisie» (organisée par l’Institut culturel italien et l’ambassade d’Italie en Tunisie, avec un commissariat assuré par Mo’ Better Football) à la Maison des Arts du Belvédère ; elle y a captivé le public grâce à son style «patchwork» très original.

Ils ont expliqué à l’agence Ansa que leur moment de plus grande visibilité a coïncidé avec la «Tn Street World Cup 2026» — présentée comme une «Coupe du monde de football de rue» — qui s’est tenue récemment à L’Écurie, un espace culturel privé situé à Lafayette, en plein cœur de Tunis.

Cet événement de deux jours, organisé fin juin, visait à conjuguer football, musique, art et culture urbaine, proposant stands, DJ sets, ateliers, espaces de jeu et un code vestimentaire clair : porter le maillot de son équipe nationale favorite.

Ce format s’inscrit dans une tendance plus large : le retour en grâce du maillot de football comme pièce de mode, désormais intégré au streetwear mondial et non plus cantonné au seul univers des supporters.

En Tunisie, cette esthétique revêt une signification particulière, portée par le regain de visibilité internationale de l’équipe nationale, le lancement de nouvelles collections officielles inspirées des «Aigles de Carthage» et l’intérêt croissant pour des campagnes visuelles tournées dans les rues de Tunis, mettant en scène des figures de la scène culturelle contemporaine.

Le football au cœur de la culture jeune tunisienne

Tnz.World s’insère ainsi dans un paysage urbain tunisien déjà riche en graffitis, illustrations, design indépendant et initiatives culturelles locales. La référence au football dépasse le cadre sportif ; c’est un code universellement compris, populaire et fédérateur. Le maillot devient un uniforme générationnel, le tournoi de rue un décor social, et la marque un vecteur d’identité pour des jeunes qui, tout en revendiquant une esthétique locale, parlent le langage mondial d’Instagram, des «drops», des collections capsules et des événements hybrides.

Pour l’heure, le phénomène reste confiné à une niche créative et aux réseaux sociaux, sans structure organisationnelle formelle ni envergure commerciale ; toutefois, sa portée culturelle réside précisément dans sa capacité à incarner trois piliers de la culture jeune tunisienne actuelle : le football comme passion nationale, la rue comme espace d’expression et la mode comme outil de représentation de soi.

Dans un pays où la jeunesse évolue souvent entre instabilité économique, quête d’espaces culturels et désir de reconnaissance internationale, des initiatives telles que la Tn Street World Cup révèlent une Tunisie moins institutionnelle et plus informelle : créative, urbaine et connectée, capable de transformer la ferveur des supporters en style, et ce style en un récit collectif.

I. B. (avec Ansamed).