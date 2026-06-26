Affaire Maher Chaâbane | Demande de libération refusée

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a rejeté la demande de libération de l’homme d’affaires Maher Chaâbane

La justice a par ailleurs fixé une date ultérieure pour le procès de l’homme d’affaire selon une source judiciaire, citée ce vendredi 26 juin 2026.

Pour rappel, Maher Chaâbane est poursuivi dans plusieurs affaires notamment formation d’une entente en vue de porter atteinte aux biens et aux personnes, exploitation par un fonctionnaire public de sa qualité pour obtenir un avantage injustifié, préjudice à l’administration, corruption active et faux et usage de faux.

Cette aaffaire implique d’autres prévenus, dont un ancien haut cadre, renvoyé devant la justice aux côtés de Maher Chaâbane.

Y. N.