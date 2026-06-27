Accord pour stimuler l’investissement italien en Tunisie

En marge du Forum économique et d’affaires Tunisie-Italie, qui s’est tenu les 24 et 25 juin 2026, au siège de l’Utica à Tunis, la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Simest, Sace et la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-italienne (Ctici) ont signé un protocole d’accord visant à soutenir l’internationalisation des entreprises italiennes intéressées par le marché tunisien.

Le Forum a été organisé à l’initiative du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et de l’Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE), en collaboration avec des institutions tunisiennes et les ambassades respectives.

L’accord quadripartite vise à mutualiser l’expertise, les instruments financiers et les réseaux opérationnels des signataires par le biais d’activités conjointes d’information, de formation et de mise en relation.

Les initiatives prévues comprennent des ateliers, des séminaires, des missions institutionnelles et des rencontres d’affaires (B2B), le tout conçu pour faciliter l’accès aux outils de soutien à l’internationalisation et aux financements bonifiés.

Le protocole prévoit également l’identification et le soutien de projets de développement d’entreprises italiennes sur les marchés étrangers.

La Première ministre Sarra Zaafrani Zenzeri ainsi que le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani, sont intervenus lors de la cérémonie d’ouverture du Forum.

Le groupe CDP était représenté par Laurent Franciosi, responsable du développement des marchés mondiaux, et Regina Corradini D’Arienzo, PDG de Simest.

Le Forum a rassemblé des institutions, des entreprises et des associations professionnelles des deux pays. Il comprenait une séance plénière consacrée aux mécanismes de soutien au partenariat économique bilatéral ainsi que des panels thématiques portant sur les transitions énergétique et numérique, l’industrie manufacturière de pointe, l’industrie pharmaceutique, le secteur automobile, la technologie, les matières premières critiques, l’innovation et la durabilité dans les secteurs traditionnels (notamment le textile, l’agriculture et l’aquaculture), ainsi que sur les infrastructures de transport et la logistique.

La journée du 25 juin a été consacrée à des rencontres interentreprises (B2B) entre sociétés italiennes et tunisiennes. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer le partenariat économique entre l’Italie et la Tunisie, notamment dans le cadre du Plan Mattei.

La Tunisie constitue la principale destination des exportations italiennes vers l’Afrique. Les échanges bilatéraux ont atteint 6,5 milliards d’euros, les exportations italiennes s’élevant à 3,4 milliards d’euros et les importations à 3,1 milliards d’euros.

Au premier trimestre 2026, le volume des échanges a atteint 1,7 milliard d’euros — soit une hausse de 2,9 % par rapport à la même période de l’année précédente — porté principalement par les exportations italiennes, qui ont progressé de 10,9 %.